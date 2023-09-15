Зеленский пообещал «цивилизовано» ответить странам, оказавшихся снять эмбарго с поставок украинской агропродукции

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 сентября, заявил, что Киев будет «цивилизованно отвечать» на решение Польши, Венгрии и Словакии не подчиниться решению Еврокомиссии и снять запрет на поставки украинской сельхозпродукции, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за снятие ограничительных мер против нашего аграрного экспорта со стороны Евросоюза. …Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало на двустороннем уровне с соседями. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. Европа выигрывает всегда, когда договоры работают, а обещания выполняются. Ну, а если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать».

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение снять ограничения с Украины на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции, которое истекает с наступлением субботы. Однако, практически сразу после опубликованного решения ЕК Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на поставки украинского зерна и другой украинской агропродукции.

Вашингтон, Иван Бабурин

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