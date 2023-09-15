Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 15 сентября, заявил, что в ближайшее время США поставят Киеву более десяти самых тяжелых в мире танков Abrams, – сообщает «Украинское радио».

В интервью радиостанции Данилов сказал: «Что касается поставок Abrams, – самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры США в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну. И их будет больше десяти. Сегодня соответствующее количество экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием».

Ранее сообщалось, что всего США планируют передать киевскому режиму 31 танк M1 Abrams, что соответствует украинскому танковому батальону.

Киев, Иван Бабурин

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