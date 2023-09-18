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NewDayNews.ru

Понедельник, 18 сентября 2023, 19:04 мск

Новости Конфликт на Украине

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Киев назвал «смешным» запрет Будапешта на ввоз украинской сельхоз продукции

Зам.министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что эмбарго на украинскую агропродукцию, введенное Венгрией «просто смешное», поскольку Будапешт тем самым выступил сразу против, и Киева, и Брюсселя, – сообщает в понедельник, американское издание Politico.

В интервью изданию Качка сказал: «Эти произвольные запреты просто смешны. Я думаю, что Венгрия таким образом делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. И именно поэтому я думаю, что это очень смелое движение против нас обоих со стороны Будапешта. Тем более, что дополнительные запреты Венгрии носят в основном символический характер, поскольку Украина не экспортирует в эту страну много говядины или свинины».

При этом украинский зам.главы минэкномики заявил, что расширение Польшей своего предыдущего запрета, включив в него муку и корма, «повлияет на значительную часть украинского экспорта».

«Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там сейчас нет единства. …Весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства», – подчеркнул Тарас Качка.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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