Киев призвал «заняться» российским ВПК

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник, 18 сентября, заявил, что «пора заняться российским военно-промышленным комплексом», поскольку Россия серьезно наращивает производство ракет и беспилотников, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Ермак написал: «Нам нужно заняться российским военно-промышленным комплексом. Западные составляющие все еще употребляются в российском вооружении. Здесь абсолютным приоритетом являются ракеты и беспилотники. И их производство увеличивается. Это означает, что наша гражданская инфраструктура и энергосистема находятся в еще большей опасности, чем в прошлом году. Мы должны сделать так, чтобы российский военно-промышленный комплекс больше не получил доступа к западной микроэлектронике».

«В сфере энергетических санкций необходимо снизить и улучшить контроль соблюдения верхнего предела цены на российскую нефть. Нарушения ценовых ограничений должны быть устранены, равно как и операции российского теневого флота. Следует также рассмотреть возможность запрещения российского сжиженного природного газа. Необходимы дальнейшие решительные действия против российских пропагандистов. Они должны быть четко идентифицированы и лишены доступа ко всем своим активам за пределами России. Более того, они и их близкие родственники не должны пользоваться преимуществами комфортной жизни и получать доходы за границей. Им должен быть запрещен въезд в цивилизованный мир. Мы должны без колебаний использовать инструменты 11-го пакета против третьих стран, компаний и людей, помогающих агрессору», – подчеркнул глава Офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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