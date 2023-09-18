Украинский МИД обвинил Тбилиси в демонизации Украины

Официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко в понедельник, 18 сентября, комментируя заявление Службы государственной безопасности Грузии о причастности Киева к возможному госперевороту в Тбилиси, заявил, что грузинские власти «демонизируют Украину», – передают украинские СМИ.

Сообщается, что Николенко, в частности, сказал: «Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии».

Отметим, что ранее сегодня Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в октябре-декабре этого года по заказу Георгия Лорткипанидзе (зам.главы МВД при Саакашвили), бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира «Грузинского легиона» на Украине Мамуки Мамулашвили в республике планируются гражданские беспорядки при финансовой поддержке зарубежных стран.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»