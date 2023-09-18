Зеленский рассказал о своих планах в Нью-Йорке и Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Нью-Йорк в понедельник, 18 сентября, рассказал о своих планах на встречи и переговоры в рамках Генассамблеи ООН, – сообщают украинские СМИ.

Анонсируя свою программу в США, Зеленский в своем Telegram-канале написал: «Генеральная Ассамблея ООН, саммит Целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи. Территориальная целостность государства-ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности, Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН».

«В Вашингтоне запланированы переговоры с Президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Поблагодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость», – подчеркнул глава киевского режима.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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