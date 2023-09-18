В Киеве поблагодарили Илона Маска за «вклад в будущую победу»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что американский миллиардер, бизнесмен, владелец системы космической связи Starlink Илон Маск «внес самый большой вклад в будущую победу Украины» среди всех владельцев частных компаний, – сообщает в понедельник, 18 сентября, американское издание Forbes.

В интервью журналу Федоров сказал: «Илон Маск помогал и помогает. Всегда есть риск, что партнер может перестать помогать, но когда требовалось, он делал необходимые шаги. Среди всех владельцев частных компаний Маск сделал наибольший вклад в будущую победу Украины. Не знаю, что было бы без его спутниковой связи».

«У военных нет сети мобильного интернета 4G и 3G, а радиосвязь перехватывается россиянами быстро. Так бы мы и жили, если бы не Маск. Starlink не так просто купить в масштабе, а Минцифры привезло около 42 000 штук», – отметил глава украинского минцифры.

Киев, Иван Бабурин

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