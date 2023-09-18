Арестович об украинских беженцах: Что же это мы за страну построили!

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 18 сентября, заявил, что не знает, стоит ли выпускать мужчин из страны, поскольку неизвестно, сколько из них вернется по повестке на фронт, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своем Telegram-канале Арестович написал: «Страшная дилемма: выпускать мужчин из страны или нет, …потому и страшная, что за ней стоит страшный вопрос: а сколько из них вернутся по повестке обратно?.. А за этим страшным вопросом стоит по-настоящему страшный вопрос: А что же это мы за страну построили, что не уверены в том, сколько людей ее вернутся защищать?.. И вот в этом вопросе все-то и дело».

Киев, Иван Бабурин

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