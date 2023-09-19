Украинец украл у соседки черепаху и сварил из нее суп

Жителю Украины грозит тюрьма за кражу у соседей черепахи. Мужчина сварил из питомца суп. Об этом сообщают местные СМИ.

Жительница Одессы держала на общей веранде дома двух красноухих черепах. Однажды, выйдя проверить своих питомцев, женщина обнаружила только одну черепаху.

Выяснилось, что животное выкрал сосед. Он разбил панцирь черепахи молотком, сварил суп и съел.

Хозяйка обратилась в правоохранительные органы. В результате было возбуждено уголовное дело о краже и жестоком обращении с животным. Соседу грозит до восьми лет лишения свободы.

Одесса, Зоя Осколкова

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