В Запорожской области российские военные уничтожили колонну украинской бронетехники, которая двигалась в сторону села Работино. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить села Новопокровку и Ильиченково, чтобы занять выгодные рубежи. Однако, по словам Балицкого, все планы противника известны, «их движения легко предугадать».

Врио губернатора ожидает, что украинские войска в сентябре начнут третью волну контрнаступления.

«Силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе, и еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками», – отметил Балицкий.

Москва, Наталья Петрова

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