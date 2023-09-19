Армия России продвинулась на 1 км при контратаках на Времевском направлении – Рогов

Российские войска продвинулись на один километр в ходе контратак на Времевском направлении (стык Запорожской области и ДНР). Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии ТАСС.

По его словам, вчерашние наступательные действия российской армии получились успешными: военнослужащие в результате контратак продвинулись в пределах одного километра по лесопосадкам и по пересеченной местности и в итоге взяли под контроль территорию, которая ранее оставалась за украинскими боевиками.

Рогов добавил, что подразделения ВСУ готовятся к обороне на Времевском направлении, возводят фортификационные сооружения и линии обороны. «Они не столько атакуют, сколько готовятся к обороне», – сказал общественник.

Кроме того, он сообщил, что ВС России отбили украинские атаки в районе сел Старомайорское, Новодонецкое и Урожайное в ДНР.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные провели «огневое прочесывание» лесополос в районе Времевского выступа. В результате ударов артиллерии скопления сил ВСУ на ряде участков были уничтожены. Этому предшествовали попытки противника атаковать в направлении Приютного и Старомайорского, уточнил руководитель республики.

Москва, Наталья Петрова

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