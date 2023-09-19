Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, 19 сентября, рассказал присутствующим, что его страна обладала «третьим по величине ядерным арсеналом» и призвал к ядерному разоружению России, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала заседании Генассамблеи ООН.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Двадцатый век научил мир воздерживаться от применения оружия массового поражения. Не развертывать, не распространять, не угрожать и не проводить испытания для содействия полному ядерному разоружению. Это хорошая стратегия. Но она не должна быть единственной стратегией защиты мира от последней войны. Украина отказалась от своего третьего по величине ядерного арсенала, и мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Однако история показывает, что именно Россия заслужила ядерное разоружение еще в 1990-е годы. И Россия заслуживает этого сейчас!».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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