Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке на Саммите устойчивого развития во вторник, 19 сентября, заявил, что Украина будет продолжать играть роль гаранта продовольственной безопасности в мире, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Мы уже вытеснили российский Черноморский флот из Черного моря, мы уже развиваем гуманитарную инициативу Украины. И мы уже поставили в Алжир, Ливан, Марокко, Индию, Малайзию, Шри-Ланку, Оман, Пакистан, Турцию, Европу и многие другие страны наши продовольственные продукты. И кроме этого, мы также обеспечивали поставки в Эфиопию и Судан. В общей сложности более 32 миллионов тонн продовольствия было поставлено. Украина предлагает очень четкий перечень мер для предотвращения любых проблем на мировом продовольственном рынке, и мы можем обеспечить миллионы тонн зерна. Украина будет продолжать играть роль гаранта продовольственной безопасности».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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