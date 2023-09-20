Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в среду, 20 сентября, предложил объявить Польше войну, как это было 100 лет назад, когда прекратила свое существование Украинская народная республика – УНР (1918-1920г.г.), – сообщают украинское издание Страна.ua.

На своей странице в одной из соцсетей Арестович* написал: «Я думаю, что мы не дорабатываем. Нужно объявить Польше войну.) Вот так будет очень похоже на 100 лет. Правда, и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется. Вишневое мортидо (подсознательная тяга к смерти, – прим.ред.)».

«Вы заметили, что каждая власть в Украине начинает по-разному, а заканчивают они всегда одинаково – политическим самоубийством... Это потому, что они случайные люди во власти. Получив исторический шанс, власти не знают, как им распорядиться, устают от самих себя и начинают педалировать единственный инстинкт, который у них остается – тягу к смерти», – подчеркнул бывший советник Офиса Зеленского.

* Лицо, деятельность которого признана в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

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