Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) в среду, 20 сентября, объявили, что их официальный представитель сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранен (а) от должности, в связи с начатым расследованием, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на официальной странице пресс-службы СТО ВСУ в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ. Командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений. Будут приняты соответствующие решения. Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена на время расследования».

Киев, Иван Бабурин

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