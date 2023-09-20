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Четверг, 21 сентября 2023, 02:05 мск

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Зеленский на Генассамблее ООН попросил у Шольца дополнительные системы ПВО

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на неделе высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября, попросил у канцлера ФРГ Олафа Шольца дополнительные мощности противовоздушной обороны (ПВО), – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-служба главы киевского режима, в частности, говорится:
«Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ за вклад в усиление противовоздушной обороны страны. Президент отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры накануне зимы и функционирования «зернового коридора». Он подчеркнул, что получение дополнительных мощностей противовоздушной обороны позволит укрепить защиту черноморских портов и исторического наследия Одессы».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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