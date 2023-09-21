ВСУ пытаются создать две ударные группы под Купянском – Марочко

Украинское военное командование предпринимает попытки создать две ударные группы в районе Петропавловки на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Таким образом, ВСУ планируют взять в полукольцо российских военных, которые находятся на этой территории, полагает он.

«В районах населенных пунктов Кучеровка и Подолы отмечено наращивание сил и средств противника. Исходя из количества личного состава, вооружения и техники, вероятнее всего, замыслом украинского командования является создание ударных групп, которые в случае поступления боевого распоряжения возьмут в полукольцо наши подразделения в районе Петропавловки», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

По мнению эксперта, такие ударные группы ВСУ могут создавать угрозу российской армии по флангам.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»