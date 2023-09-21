Киев определился, какие западные истребители ему нужны, а какие – нет

Советник командования воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат на брифинге в четверг, 21 сентября, заявил, что французские истребители Mirage 2000 Киеву не нужны, а вот американские F-35 и шведские Gripen очень хотелось бы получить, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию украинского медиа-центра.

В ходе общения с журналистами представитель военно-воздушных сил Украины сказал: «Мы должны думать о перспективе. Есть самолеты F-35, Gripen. Gripen – это самолет, который второй по приоритетности после F-16, который могла бы получить Украина. Мы изучаем разные виды истребителей, но F-16 будут основными на вооружении украинских войск».

Напомним, что ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что его страна истребители Gripen поставлять Украине не планирует.

Кроме того, комментируя сообщения о том, что Франция и Украина близки к соглашению о передаче Mirage 2000, Игнат заявил, что французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты Киеву не нужны, поскольку они будут уничтожены российскими системами ПВО.

«Для нас, конечно, важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз», – подчеркнул Юрий Игнат на брифинге.

Следует отметить, что Mirage 2000 были приняты на вооружение в 1984 году, точно так же, как и американские F-16.

Киев, Иван Бабурин

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