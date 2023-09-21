Главнокомандующий украинскими вооруженными формированиями Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела о беспрепятственном захвате юга Украины российскими войсками, – передает в четверг, 21 сентября, британская государственная вещательная корпорация ВВС.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что «следствие по делу о стремительной сдаче Юга Украины» идет уже полтора года. Главком ВСУ уже беседовал со следователями, но процессуального статуса по делу пока не имеет. Не исключено, что такой статус появится позже. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации юга уже называют «делом Залужного». СБУ и ГБР отказались отвечать на запрос издания касательно участия Залужного в следственных действиях».

«Пока по делу никто не получил подозрения, но это может произойти уже в ближайшее время. Пока идут допросы. Среди допрашиваемых – генералы, представители военного командования и гражданских властей. На сегодняшний день уже были допрошены: командующий сил обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировкой войск «Юг», в том числе генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, командиры других военных формирований, входящих в состав этой группировки, экс-начальники Генштаба Виктор Муженко и Руслан Хомчак, экс-командир 59-й отдельной мотопехотной бригады, оборонявшей юг, Александр Виноградов, военный Иван Сестриватовский, который должен был взорвать мосты на Чонгаре, но это у него почему-то не получилось, бывшие руководители Херсона, в том числе экс-председатель Херсонской ОВА Геннадий Лагута, которого 16 сентября нашли мертвым в Киеве. Источник в Офисе президента говорит, что военные должны были взрывать мосты и принимать остальные меры согласно уставу, без команды Владимира Зеленского», – говорится в публикации на сайте ВВС.

Киев, Иван Бабурин

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