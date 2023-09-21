Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка в четверг, 21 сентября, разрешила в неофициальных текстах писать с «маленькой» (строчной, – прим.ред.) буквы слова «Россия», «Российская Федерация», «Москва» и их производные, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном украинской нацкомиссией по языку, говорится: «Написание названий «российская федерация», «россия», «москва», «московия», «московское царство», «российская империя», «государственная дума рф» и т.д. с маленькой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера»

«Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины по обращению вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук», – добавили в нацкомиссии киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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