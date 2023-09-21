СМИ: Зеленский признал свою полную беспомощность без западной поддержки

Лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер рассказал, что президент Украины Владимр Зеленский на встрече с членами Конгресса заявил, что «если Украина перестанет получать помощь от международных партнеров, она проиграет в конфликте с Россией», – сообщается в четверг, 21 сентября, на сайте телеканала CNN.

Рассказывая журналистам телеканала о встрече Зеленского с конгрессменами, Чак Шумер сказал: «Цитируя выступление президента Зеленского в зале, и это точная цитата, он сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну. Я тогда сказал конгрессменам, что прямо сейчас этот мужественный человек находится в центре демократии и свободы, и мое послание президенту Зеленскому и моим коллегам было простым – Америка всегда должна поддерживать наших друзей по всему миру, в том числе и народ Украины».

«Совершенно очевидно, что если произойдет шатдаун федерального правительства США или будет принят временный бюджет, в который не удастся включить помощь для Украины, ущерб, который может быть нанесен украинской кампании, будет разрушительным», – подчеркнул лидер демократического большинства в Сенате США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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