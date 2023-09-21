Зеленский в Пентагоне попросил военной поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, на встрече с шефом Пентагона Ллойдом Остином попросил обеспечить Киев необходимой военной поддержкой, объемы которой уже достигли $ 46 млрд, сообщают украинские СМИ.

Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский на встрече с Остином сказал: «Эта поддержка – решающая. Соединенные Штаты – наш ключевой союзник и партнер, помогающий нам победить в войне».

«Стороны обсудили поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения. Президент также отметил важность усиления украинского ПВО. Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости своевременной поставки необходимых вооружений и боеприпасов со стороны партнеров», – сообщили в пресс-службе главы киевского режима.

Напомним, что ранее сегодня Зеленский на встрече с членами Конгресса США заявил: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»