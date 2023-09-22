Киев пытается вернуть утраченные позиции у Новоселовского в ЛНР

Украинские войска предпринимают попытки вернуть утраченные позиции у поселка Новоселовское в Луганской народной республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«На Купянском направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) пытаются выбить наших военнослужащих с ранее утраченных позиций. В районе населенного пункта Новоселовское противник предпринимает активные действия для возвращения ранее утраченных позиций», – написал военный эксперт в своем телеграм-канале.

Марочко отметил, что в ходе обстрелов украинская армия активно применяет кассетные и зажигательные боеприпасы. Также, по его словам, украинские боевики малыми группами пытаются зайти во фланги обороняющихся подразделений ВС России.

Напомним, Минобороны России сообщило о взятии под контроль российскими военными Новоселовского 5 августа. Отмечалось, что благодаря этому подразделениям ВС РФ удалось улучшить свои позиции на переднем крае.

Москва, Наталья Петрова

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