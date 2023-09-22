Президент Украины по время выступления перед парламентом Канады в пятницу, 22 сентября, заявил, что благодарен Оттаве за возможность «полностью разорвать связи с сомнительными российскими ядерными технологиями», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Канада предоставляет помощь Украине в вопросе избавления от зависимости от российского ядерного топлива. И это прогресс не только для нас. Украина и Канада вместе со своими партнерами демонстрируют всем, что вполне реально полностью разорвать связи с сомнительными российскими ядерными технологиями».

«Помимо чисто технологической опасности, российская атомная промышленность также служит интересам Москвы. Россия использует ядерные технологии и строительство атомных электростанций, таких как газ и нефть, для политических атак на суверенитет других стран. Таким образом, чем больше стран будут освобождены от российских энергоресурсов, тем скорее энергия в мире снова станет просто энергетическим ресурсом, а не оружием», – подчеркнул Зеленский.

Оттава, Иван Бабурин

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