Залужный пригласил в гости выходящего на пенсию своего американского начальника

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в пятницу, 22 сентября, заявил, что в ходе телефонного разговора пригласил в гости своего американского начальника, главу Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли, который 19 сентября объявил о своем выходе на пенсию, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «В этом месяце у моего друга истекает срок полномочий в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США. С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в наиболее сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проделанную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земле».

«В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником – генералом Чарльзом Брауном. Договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и провести переговоры в ближайшее время», – добавил украинский главком.

Напомним, что о своем выходе на пенсию начальник Объединенного комитета начальников штабов США, генерал армии Марк Милли сообщил во вторник, 19 сентября, на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы обороны Украины в Рамштайне.

Киев, Иван Бабурин

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