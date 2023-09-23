Эшелон с техникой и вооружением для ВСУ уничтожен на Донецком направлении

Российские военные уничтожили на Донецком направлении украинский эшелон с военной техникой и вооружением, а также два склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС России Георгий Минесашвили.

По его словам, удар по железнодорожному составу российские войска нанесли в районе населенного пункта Родинское. Кроме того, были разгромлены два склада вооружения и два пункта управления ВСУ, передает РИА «Новости».

Также российские силы отразили четыре атаки штурмовых групп украинской армии в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка.

По словам Минесашвили, противник лишился двух боевых бронемашин, пяти автомобилей, САУ «Панцирь 2000», двух гаубиц М777 производства США, орудия «Гиацинт Б», двух РЛС.

Москва, Наталья Петрова

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