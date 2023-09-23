Потери исчисляются сотнями: ВСУ провалили наступление под Урожайным в ДНР

Украинская армия провалила наступление в районе поселка Урожайное на Южно-Донецком направлении в ДНР, потеряв сотни человек. Об этом сообщил советник врио главы региона Ян Гагин в комментарии ТАСС.

По его словам, ВСУ несколько недель подряд накрывали артиллерийским огнем российские позиции и пытались занять их.

«Все оказалось безуспешно. В конечном итоге большая часть наступающей группировки противника была уничтожена, остатки поспешно бежали», – рассказал Гагин.

Он добавил, что противник несколько раз формировал на подступах к этому участку фронта резервы с бронетехникой и артиллерией, которые в итоге были перемолоты. Гагин оценил потери украинских подразделений в несколько сотен человек.

Донецк, Наталья Петрова

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