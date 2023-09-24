Сообщения о прорыве линии обороны российской армии в районе села Вербовое в Запорожской области не соответствуют действительности. Вооруженные силы РФ удерживают все свои позиции на запорожском фронте. Об этом заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Так он отреагировал на заявление командующего южной оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского о якобы прорыве обороны на левом фланге ВС РФ у Вербового.

«Ни о каком прорыве речи не идет», – сказал Рогов в комментарии РИА «Новости», назвав подобные высказывания «фейком и плодом больного воображения украинских пропагандистов».

«Наши ребята удерживают все свои позиции», – подчеркнул он.

Политик добавил, что все атаки ВСУ на Ореховском направлении заканчиваются для противника разгромом и огромными потерями.

По его словам, попытка наступления украинских сил в районе Вербового действительно была, но штурмовиков ВСУ «просто уничтожили». Российские военные «уверенно держат оборону», – отметил Рогов.

Москва, Наталья Петрова

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