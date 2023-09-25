Коломойский заявил, что его судят как гражданина Израиля и Кипра одновременно

Украинский олигарх Игорь Коломойский в понедельник, 25 сентября, заявил, что в Киеве его судят как иностранца, как гражданина Израиля или Кипра, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В Киевском апелляционном суде, отвечая на вопрос издания о гражданстве, Коломойский сказал, что не знает, отобрали ли у него украинское гражданство или нет и заявил, что его судят как иностранца.

«Судя по материалам дела, да. Гражданина Израиля или Кипра? И того, и того», – сказал олигарх, а на уточнение, что на Украине запрещено двойное гражданство, заметил, что «Украина не признает двойное гражданство, про тройное ничего же не написано».

На вопрос, считает ли он Зеленского виновным в том, что он сейчас на скамье подсудимых, Коломойский ответил: «А он здесь причем? Никого не обвиняю. От тюрьмы и от сумы… Это дела давно минувших лет».

«Последний раз я общался с Зеленским в 2019 году», – добавил украинский олигарх.



Отметим, что Киевский апелляционный суд сегодня оставил его под арестом подозреваемого в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, Игорю Коломойскому, отказав в изменении меры пресечения.

Киев, Иван Бабурин

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