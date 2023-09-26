Буданов угрожает замедлить производство российского вооружения

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что главными целями атак дронов являются предприятия российского военно-промышленного комплекса (ВПК), работающие на ракетостроении, – сообщает во вторник, 26 сентября, украинское издание New Voice.

В интервью изданию Буданов, в частности, сказал: «Если посмотреть на все объекты россиян, подверженные какому-то «неизвестному влиянию», то можно увидеть одну закономерность – все они работают на военно-промышленной комплекс РФ. Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно – замедлить производство российского вооружения».

Киев, Иван Бабурин

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