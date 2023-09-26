В Киеве заявили о невозможности проведения выборов президента

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила, что провести свободные, демократические и легитимные выборы в Украине во время военного положения нереально, поэтому полномочия президента и парламента будут продлены – сообщает во вторник, 26 сентября, «Украинская правда».

В интервью изданию Кондратюк сказала: «Когда ограничены демократические права и свободы во время военного положения, проводить выборы, требующие, наоборот, соблюдения всех демократических прав и свобод, – это нонсенс. Во время войны также невозможно обеспечить свободный, демократический процесс волеизъявления, с выдвижением кандидатов, агитацией».

«Расходовать деньги сейчас есть куда. И самый важный вопрос: а что выборы изменят по факту? Я не вижу электорально, что эти выборы изменят сейчас кардинально ситуацию. Есть закон о военном положении, где четко написано, что полномочия президента будут продлены, пока после военного положения не будет избран новый президент. Это же касается Верховной Рады», – подчеркнула вице-спикер украинского парламента.

Киев, Иван Бабурин

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