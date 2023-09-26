Зеленский назначил своим внештатным советником футболиста

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 сентября подписал указ о назначении своим внештатным советником футболиста Андрея Шевченко, – сообщают украинские СМИ.

В документе, опубликованном на сайте главы киевского режима, говорится: «Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)».

Украинские СМИ также сообщают, что «Андрей Шевченко, 1976 г.р., был профессиональным футболистом в 1994-2012 г.г., позже занялся тренерской деятельностью, был главным тренером национальной сборной Украины. Заслуженный мастер спорта Украины (2003), Герой Украины (2004)».

Киев, Иван Бабурин

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