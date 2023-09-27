В Киеве заявили, что их планы по мобилизации зависят от России

Зам.министра обороны Украины Александр Павлюк на брифинге в среду, 27 сентября, заявил, что планы по мобилизации на Украине зависят от действий России и ситуации на фронте, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Павлюк сказал: «Задача каждого мужчины – защитить свое государство. Нужно к этому готовиться и быть готовым. Мы делаем максимально, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, но вы сами понимаете, что все зависит от России и ситуации, которая будет складываться на фронте».

Киев, Иван Бабурин

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