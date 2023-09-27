российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 сентября 2023, 19:57 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Киеве заявили, что их планы по мобилизации зависят от России

Фото: Територіальна оборона ЗС України

Зам.министра обороны Украины Александр Павлюк на брифинге в среду, 27 сентября, заявил, что планы по мобилизации на Украине зависят от действий России и ситуации на фронте, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Павлюк сказал: «Задача каждого мужчины – защитить свое государство. Нужно к этому готовиться и быть готовым. Мы делаем максимально, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, но вы сами понимаете, что все зависит от России и ситуации, которая будет складываться на фронте».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика, Россия,