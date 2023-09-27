У нового украинского министра обороны появились три новых зама

Недавно утвержденный глава минобороны Украины Рустем Умеров в среду, 27 сентября, сообщил, что правительство назначило ему трех новых заместителей, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Умеров написал: «Кадровые изменения в Министерстве обороны. Перезагрузка ведомства и внедрение качественных изменений, которые испытывают прежде всего наши воины. КМУ (кабинет министров Украины, – прим.ред.) утвердил трех заместителей: Джигир Юрий Анатольевич на должность заместителя министра обороны по финансам; Калмыкова Наталья Фернандовна на должность заместителя министра обороны по вопросам социального развития; Черногоренко Екатерина Леонидовна на должность заместителя министра обороны заместитель по цифровому развитию».

«Главный приоритет для новых членов команды-наши воины, их жизнь, здоровье и достоинство. Наша важнейшая задача – обеспечить уважение к достоинству воинов во всех взаимодействиях с государством», – прокомментировал украинский министр обороны назначение своих новых замов.

Киев, Иван Бабурин

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