Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 27 сентября, заявил, что поручил всем, кто занимается международным направлением искать «инструменты для уничтожения российских ракет, ударных дронов, и авиации», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Отдельное поручение военным и всем, кто занимается международным направлением – нашим воинам нужно больше инструментов, чтобы уничтожать и российские ракеты, и «Шахеды», и другие ударные дроны, и российскую авиацию! И, да -я благодарен всем в мире, кто уже помогает и готов увеличить помощь нашему государству именно такими средствами, способными обеспечить больше защиты».

Киев, Иван Бабурин

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