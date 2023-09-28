Украинские власти выступили с угрозами в адрес крымчан

Украинский министр по вопросам реинтеграции, вице-премьер Ирина Верещук в четверг, 28 сентября, угрожая жителям Крыма уничтожением моста через Керченский пролив и «перерезанием» сухопутного коридора, призвала уезжать с полуострова, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале вице-премьер киевского режима написала: «Вот мне интересно: На что рассчитывают многие тысячи россиян, которые в последние годы незаконно заехали в наш Крым. Ибо обычно все неприятное случается вдруг.

Когда упадет крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?»



«Тысячам гражданских быстро покинуть полуостров не удастся. С перерезанными путями, когда вокруг сражения. Это просто невозможно. Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, незаконно находящимся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Езжайте. Не пренебрегайте», – подчеркнула Верещук.

Киев, Иван Бабурин

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