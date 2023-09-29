Чествовавший эсэсовца в канадском парламенте Зеленский отметил день жертв нацистов в Бабьем Яру

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в день 82-й годовщины массовых расстрелов нацистами киевских евреев в Бабьем Яру в пятницу, 29 сентября, заявил, что Украина бережет «такую память», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Важной задачей нации является сохранение памяти о преступлениях, совершенных в период Холокоста, и о том, что зло, которое их совершило, было разбито и наказано. Украина бережет такую память. «Никогда снова!» для нас, для Украины, для всего цивилизованного мира – это не пустые слова. И так всегда будет».

Киев, Иван Бабурин

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