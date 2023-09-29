В Киеве заявили о планах создания совместного с США производства систем ПВО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в пятницу, 29 сентября, заявил, что киевский режим совместно с США планирует разработать план по совместному производству оружия, в том числе – систем ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Ермак сказал: «Есть очень фундаментальное решение, которое начнет реализовываться очень и очень скоро. Очень скоро к нам прибудут специалисты. Будет встреча американской и украинской делегаций для разработки совместных планов относительно производства оружия на Украине. Всего, что нужно. В первую очередь это касается средств ПВО».

Киев, Иван Бабурин

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