Власти Украины пригласили к себе всех кандидатов в президенты США

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в пятницу, 29 сентября, заявил, что Киев направил официальные приглашения «всем настоящим и будущим» кандидатам в президенты США с предложением посетить столицу киевского режима, – сообщают СМИ.

Выступая перед журналистами, Ермак сказал: «Офис президента на постоянной основе держит контакт с обеими партиями американского Конгресса. Этот контакт длится на протяжении всего времени. Мы встречаемся с представителями и Республиканской, и Демократической партий. Более того, мы официально пригласили всех кандидатов, которые будут, которые есть и которые еще намерены ими стать, чтобы они приехали на Украину».

«Ранее Киев уже посещали кандидаты в президенты США – экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и экс-вице-президент Майк Пенс. Надеюсь, что этот процесс будет и дальше длиться. Прежде чем, как что-то говорить, важно быть тут, все увидеть, а не делать выводы на расстоянии», – подчеркнул глава офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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