В Евросоюзе считают, что вступить в содружество Украина сможет через семь лет

Новый посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что при условии сохранения текущего темпа реформ реалистичным сроком вступления Украины в Евросоюз может стать 2030 год, – сообщает в пятницу, 29 сентября, украинское издание «Европейская правда».

Отвечая на соответствующий вопрос, в интервью изданию Матернова сказала:

Я всем в Брюсселе объясняю, что на Украине время течет совсем иначе. То, что в других местах занимает месяцы, здесь может произойти за несколько недель или дней. Поэтому я думаю, что 2030 год – реалистичный срок вступления Украины в ЕС. Но это станет возможно, если очень, очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ – а это не всегда линейный процесс».

«Кроме реформ, сроки будут определяться также институциональными и политическими изменения, которые должны произойти со стороны Европейского Союза. ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений, число членов ЕС до бесконечности расширяться не может. Кроме того, в случае Украины важную роль играет геополитика», – подчеркнула посол ЕС на Украине.

Киев, Иван Бабурин

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