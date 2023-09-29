Украина вынесла за пределы страны производство ракет из-за российского удара

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 29 сентября, заявил, что после ракетного удара по одному из производств ракет, предприятие было вынесено за пределы страны, – сообщает «Украинское радио».

В эфире радиостанции Данилов сказал: «Этот удар уже произошел давно и поэтому мы, понимая, что россияне знают дислокацию определенных объектов еще со времен Советского Союза, заранее сделали определенные шаги для того, чтобы исключить их. Это не влияет глобально на ракетную программу. Часть производства вынесена за пределы нашей страны, где Россия точно не достанет его. Ведь Россия только с нами может вести борьбу».

Кроме того секретарь СНБО призвал украинцев готовиться к проблемам с энергетикой зимой.

«Государство максимально готовится, однако это не значит, что у нас не будет проблем зимой. Они обязательно будут, но мы должны помнить, что уже прожили одну из самых сложных зим, как для нас, так и для всего мира», – подчеркнул Данилов.

Киев, Иван Бабурин

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