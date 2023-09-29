Чемпион мира по боксу, младший брат мэра украинской столицы Виталия Кличко – Владимир заявил, что не готов умирать за Украину, но готов за нее жить, – сообщает немецкий телеканал ZDF.

Отвечая на вопрос, почему он не находится на фронте на Украине, Кличко-младший сказал: «Готов ли ты умереть за свою страну? Этот вопрос мне уже задавали. Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть. В этом и отличие между русскими и украинцами: русских мобилизуют, а в ВСУ воюют, в основном, добровольцы. Украинцы другие. Большинство людей, которые у нас на фронте, не мобилизованы».

Берлин, Иван Бабурин

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