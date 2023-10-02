Подоляк попросил у Запада системы ПВО подешевле

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 2 октября, попросил у западных партнеров присылать более дешевые зенитные системы ПВО, поскольку поставляемые сейчас ракеты обходятся слишком дорого, чтобы сбивать ими российские беспилотники, – сообщают украинские СМИ

В своем Telegram-канале Подоляк написал: «Усиление украинской системы ПВО предполагает не только увеличение количества перспективных систем и ракет к ним (что немаловажно), но и, прежде всего, решение математической задачи, лежащей в экономике войны. Российские ракеты сбиваются комплексами «Patriot», SAMP/T, NASAMS и IRIS-T. Однако их использование для сбивания боевых дронов типа «Шахед» может быть экономически эффективным с точки зрения ценности поражения критического объекта, но не с точки зрения стоимости ракеты. Таким образом, это приводит к истощению арсеналов союзников и их долгосрочному ослаблению».

Киев, Иван Бабурин

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