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Вторник, 3 октября 2023, 19:31 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Подоляк решил пошантажировать партнеров Украины нехваткой снарядов и ракет

Подоляк. Фото: УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 3 октября, комментируя сокращение Западом поставок вооружений, заявил, что странам-партнерам Киева должно быть самим «позарез нужно», чтобы у украинских военных были снаряды и дальнобойные ракеты, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Подоляк написал: «Если вещи прямо называть своими именами. Так, понятно, что Украине нужны артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. …Но и вам (партнерам) позарез нужно, чтобы у Украины были артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. Потому что это о существовании, о правилах, о будущем, о... экономике / математике, о чем дешевле: «остановить РФ сейчас или ждать, пока кровожадные амбиции РФ существенно возрастут?»

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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