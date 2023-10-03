Подоляк решил пошантажировать партнеров Украины нехваткой снарядов и ракет

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 3 октября, комментируя сокращение Западом поставок вооружений, заявил, что странам-партнерам Киева должно быть самим «позарез нужно», чтобы у украинских военных были снаряды и дальнобойные ракеты, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Подоляк написал: «Если вещи прямо называть своими именами. Так, понятно, что Украине нужны артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. …Но и вам (партнерам) позарез нужно, чтобы у Украины были артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. Потому что это о существовании, о правилах, о будущем, о... экономике / математике, о чем дешевле: «остановить РФ сейчас или ждать, пока кровожадные амбиции РФ существенно возрастут?»

Киев, Иван Бабурин

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