Обвинение Буданова в терроризме в Киеве назвали «Нобелевской премией»

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов во вторник, 3 октября, заявил, что для главы ГУР Кирилла Буданова обвинение в терроризме – это, как «Нобелевская премия» для ученого, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона, комментируя сегодняшнее сообщение Следственного комитета РФ о том, что «представителям высшего военного руководства Украины предъявлены обвинения в совершении террористических актов на территории России», Юсов сказал: «Для Кирилла Буданова, для военно-политического руководства Украины очередные подобные пропагандистские истерики – это действительно признание работы. Как для ученого Нобелевская премия, так и для руководителя украинской разведки подобные обвинения – это признание высокого профессионализма».

Напомним, ранее сегодня Следственный комитет РФ обвинил в беспилотных атаках на регионы России главу украинской военной разведки Кирилла Буданова, командующего ВВС Украины Николая Олещука, командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу, командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка.

«Следствие собрало достаточное количество доказательств, свидетельствующих о причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению более 100 воздушных ударов при помощи беспилотных самолетов в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. Эти удары были совершены по территориям Москвы и Московской области, Крыма и Севастополя, а также регионам Ростовской, Белгородской, Брянской областей и другим регионам России».

«Следствие пришло к выводу, что фигуранты, которые привлекали к преступлениям своих подчиненных военнослужащих, также будут объявлены в розыск и заочно заключены под стражу», – сообщили в пресс-службе СК РФ

Киев, Иван Бабурин

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