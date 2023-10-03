Кличко заявил о срыве отопительного сезона в Киеве из-за долгов властей Украины

Глава администрации Киева Виталий Кличко во вторник, 3 октября, заявил об угрозе срыва отопительного сезона в столице Украины, если правительство страны не погасит задолженности в размере 6,8 млрд гривен (18 360 млрд.руб. по курсу), – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Кличко призвал кабмин Украины «погасить задолженность в 6,8 млрд гривен перед столицей по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. В противном случае отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация на самом деле очень серьезная».

«Местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа. Правительство обещало эту разницу компенсировать, президент давал поручение. Но денег мы пока так и не дождались», – заявил мэр Украинской столицы.

В свою очередь, издание Страна.ua отмечает, что «долги у государства есть и перед другими регионами – всего на 36 млрд грн.( 97 200 млрд.руб. по курсу)».

Киев, Иван Бабурин

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