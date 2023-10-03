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Вторник, 3 октября 2023, 22:34 мск

Новости Конфликт на Украине

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СМИ: В Киеве порекомендовали западным партнерам ввести у себя военное положение

Глава украинского минэнерго Герман Галущенко, жалуясь на медленные поставки оборудования для восстановления энергосистемы рекомендовал западным партнерам ввести у себя военное положение, – сообщает во вторник, 3 октября, издание The Economist.

В интервью журналу, Глаущенко, в частности, сказал: «Запад слишком медленно поставляет оборудование для ремонта украинской энергосистемы. В этом вопросе союзникам нужно ввести «военное положение».

«Инженеры трудятся круглосуточно, но дело все равно продвигается небыстро. Украинская энергосистема сейчас более уязвима, чем в 2022 году, потому что не осталось избыточных мощностей и недостаточно запасного оборудования. Немного обнадеживает то, что Украину подключили к европейской энергосистеме, что позволит в случае необходимости импортировать электричество», – отметил украинский министр энергетики.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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