Зеленский рассказал что ему мешает в наступлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскому наступлению мешает нехватка боеприпасов, систем ПВО и грядущая зима, – сообщает в среду, 4 октября, итальянский новостной канал Sky TG24.

В интервью каналу глава киевского режима сказал: «Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить врага. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств. Зима – это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти ее, не потеряв инициативу на поле боя».

Корме того, Зеленский пожаловался итальянским журналистам на ядерные угрозы, исходящие от России.

«К концу года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше. Постоянное напоминание Россией о своем ядерном потенциале проявлением не силы, а слабости», -заявил украинский лидер.

Киев, Иван Бабурин

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