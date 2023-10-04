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Среда, 4 октября 2023, 20:08 мск

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Зеленский поблагодарил Алиева за гуманитарную помощь

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 октября, сообщил, что в телефонном разговоре поблагодарил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за оказание гуманитарной помощи, сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поблагодарил его за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, в частности в энергетическом секторе с приближением зимы. Утвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств. Также обсудили региональную безопасность, актуальные вызовы и формат взаимодействия».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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