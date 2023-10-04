Киевские власти ищут возможности возврата и наказания военнообязанных украинцев, уехавших заграницу

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что власти Украины ищут способы, как вернуть и наказать военнообязанных украинцев, незаконно покинувших страну, – сообщает в среду, 4 октября, «Украинская правда».

В интервью изданию Клименко сказал: «Украина ищет способы, как вернуть и наказать военнообязанных мужчин, незаконно уехавших заграницу. Здесь надо найти золотую середину. Не упрекать, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной. А именно – невосприятие одним слоем населения того слоя, который сбежал от войны. В качестве наказания государство может оштрафовать мужчин, незаконно уехавших с Украины, но не касается тех украинцев, которые уехали легально».

Киев, Иван Бабурин

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